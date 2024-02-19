"لتجنب مونديال الأهلي".. تقارير تكشف الموعد المبدئي لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن الموعد الأقرب لإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، في ظل وجود تضارب في المواعيد بين البطولة القارية وكأس العالم للأندية في النسخة القادمة.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، عن وجود اتفاق مبدئي بين الاتحاد المغربي لكرة القدم مع الاتحادين الأفريقي والدولي، على إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، في يوليو 2025 بالمغرب.

وأشار التقرير، عن حدوث مناقشات كثيرة من قبل الاتحاد المغربي مع الاتحادين الأفريقي والدولي، لتحديد الموعد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تستضيفها المغرب.

وأكدت الصحيفة، أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إقامة النسخة المقبلة من أمم أفريقيا، في يوليو 2025 حتى أغسطس من العام نفسه، عقب الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف التقرير، عن وجود اقتراح من قبل مسؤولي "الكاف"، بتأجيل استضافة المغرب للبطولة لمدة عامين لتستضيف نسخة 2027، على أن تستضيف النسخة المقبلة من البطولة 2025 تنزانيا وأوغندا، وهو ما تم رفضه من قبل مسؤولي الاتحاد المغربي.

وتتعارض مواعيد بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مع بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقاً، والمقرر إقامته في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويذكر أن الأهلي المصري والوداد المغربي، ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية عن قارة أفريقيا حتى الآن.