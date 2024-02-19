"الرابع".. مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي التوقيع مع راع جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن توقيع مسؤولو النادي تعاقداً جديداً مع إحدى الشركات الراعية، لتكون راعياً جديداً على قميص الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" اليوم الإثنين: "إن الراعي الجديد للفريق، هي شركة متخصصة في الصناعات الغذائية، وسيحصل نادي الزمالك مقابل هذه الرعاية، على مبلغ مالي يصل إلى 35 مليون جنيه في الموسم".

وسيكون هذا هو الراعي الرابع الذي يتواجد على قميص نادي الزمالك، حيث يتواجد 3 شركات راعية حتى الآن على قميص الفريق.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب، إلى زيادة عدد الرعاة على قميص النادي، للمساعدة على حل الأزمة المادية التي يمر بها الفريق.

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