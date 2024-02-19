زمالك ٢٠٠٩ يفوز على إنبى بهدفين لهدف فى بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

سجل هدفي الزمالك كل من، أحمد صفوت، وأحمد لملوم .

وظهر جميع لاعبي الزمالك بصورة مميزة ونجحوا في تسجيل هدفين من الفرص التي سنحت لهم في لقاء اليوم.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، و حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع ناشئين النادي على حضور المباراة

يقود فريق الزمالك 2009 كل من، إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم مدرباً مساعداً، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، وحسن شعير طبيباً، وأشرف محمود إصابات وتأهيل، ونبيل أحمد محمود إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً للمهمات.