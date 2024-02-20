"السعيد الأبرز".. ماذا قدمت صفقات الزمالك الجديدة أمام الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة ال13 بالدوري المصري الممتاز.

وشهد هذا اللقاء مشاركة ثلاثة لاعبين من الصفقات الجديدة، التي استقدمها الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك الثنائي عبد الله السعيد ومحمد شحاتة بالتشكيل الأساسي منذ بداية المباراة، فيما حل ناصر ماهر بديلاً في اللقاء.

ويستعرض موقع "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما قدمه الصفقات الجديدة مع نادي الزمالك، خلال مباراة الإسماعيلي.

عبد الله السعيد:

ولعب عبد الله السعيد المباراة بشكل كامل، حيث لمس الكورة 64 مرة، مررها 54 تمريرة بواقع 49 تمريرة صحيحة، بالإضافة إلى قيامه بعمل تمريرة مفتاحية واحدة، وأرسل عرضية واحدة لم تكن صحيحة، بالإضافة إلى قيامة بعمل 8 تمريرات طولية، منهما 6 تمريرات صحيحة.

محمد شحاتة:

شارك محمد شحاتة في المباراة لمدة 35 دقيقة، لمس الكرة خلالهما 13 مرة، مررها 12 مرة، منها 10 تمريرات صحيحة، ودخل في 3 التحامات هوائية لم يفز بأي منهما، بالإضافة إلى التحام هوائي ولم يفز به أيضاً، فبل أن يتم استبداله في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

ناصر ماهر:

وخاض ناصر ماهر 25 دقيقة في المباراة، بعد أن حل بديلاً في الدقيقة 65 من عمر المباراة، ولمس الكرة في 21 مرة نجح في تمريرها 15 مرة، منهما 14 تمريرة صحيحة وأرسل عرضيتين منهما واحدة صحيحة، سدد كرة واحدة على المرمى، بالإضافة إلى دخوله في 3 التحامات أرضية فاز بهما.

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