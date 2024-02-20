"هل يتجه الأهلي للاستحواذ والاستثمار في أندية دوري المحترفين؟".. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - تسعى شركة الكرة بالنادي الأهلي إلى زيادة الاستثمارات المالية ومساعده فريق الكرة الأول وقطاع الناشئين لتحقيق أهدافه، وذلك عن طريق الاستحواذ على إحدى فرق دوري المحترفين المصري.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن هذه الفكرة تدرسها شركة الكرة منذ شهور، واقترحها عدلي القيعي رئيس الشركة وأمير توفيق المدير التنفيذي.

وأوضح أن الأهلي يبحث الآن عن طريقة قانونية من أجل تنفيذ الفكرة وتحقيق أهدافه منها دون أن يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد المصدر أن الأحمر يريد أن يخلق فرصة للاعبين المميزين في قطاع الناشئين عن طريق انتقالهم إلى دوري المحترفين ومن ثم العودة إلى المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم وتوفير أموال التعاقدات.

ولم يتواصل الأهلي حتى الآن بشكل مباشر مع أي ناد في دوري المحترفين، لكنه يتواصل مع بعضهم من أجل التعرف على الصيغة القانونية المناسبة لهذا الأمر.

وكان الاستحواذ على نادي مصر المقاصة الأقرب، لكن تبين أن الفريق موقوف من القيد بسبب التزامات سابقة، وبدأ الأهلي رحلة البحث عن ناد آخر ومن ضمن الترشيحات نادي بروكسي الذي يلعب حاليا في دوري المحترفين.

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