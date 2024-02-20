اخبار الرياضه

أحمد سليمان: الملعب هو الفيصل في المنافسة بين الزمالك والأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بتلبية مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة بزيارة مقر القلعة البيضاء في خطوة للحفاظ على العلاقة الطيبة بين الأندية المصرية.
وقال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "يجب التواصل بين جميع الأندية تحت مظلة الدولة المصرية".
وتابع: "الملعب هو الفيصل في المنافسة والجميع يحب مصر".
وعن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة بمسابقة كأس مصر، قال سليمان : "تبقى مباريات القمة من أشهر الديربيات العربية والأفريقية".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا