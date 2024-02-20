أحمد سليمان: الملعب هو الفيصل في المنافسة بين الزمالك والأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بتلبية مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة بزيارة مقر القلعة البيضاء في خطوة للحفاظ على العلاقة الطيبة بين الأندية المصرية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك على هامش زيارة الأهلي: "يجب التواصل بين جميع الأندية تحت مظلة الدولة المصرية".

وتابع: "الملعب هو الفيصل في المنافسة والجميع يحب مصر".

وعن مباراة الزمالك والأهلي المقبلة بمسابقة كأس مصر، قال سليمان : "تبقى مباريات القمة من أشهر الديربيات العربية والأفريقية".