مجدى عبد الغنى عن زيارة الأهلى للزمالك :" بيب بيب الخطيب زار لبيب

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الإعلامى مجدى عبد الغنى زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لنظيره فى الزمالك بزيارة القرن مؤكداً أنها حدث تاريخى عاد بعد جفاء طويل على مدار السنوات الماضية.

إقرأ أيضًا..

أضاف مجدى عبد الغنى خلال تقديم برنامجه ملعب الشمس على قناة الشمس:": زيارة للقرن لأنه كان هناك جفاء لمدة طويلة جداً بين الزمالك والأهلى كمجالس إدارات وانتهت هذه القضايا والأحكام بينهما والعلاقة بدأت من جديد".

تابع عبد الغنى:" لم يكن يتخيل أكثر المتفائلين زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب للزمالك برئاسة حسين لبيب لتعود العلاقات لطبيعتها من جديد "، ضاحكاً:" بيب بيب الخطيب زار لبيب".

وواصل:"النادى الأهلى لايوجد لديه أى ضغائن تجاه نادى الزمالك،ولبى دعوة القلعة البيضاء على الفور،ولقطة البوكيه الورد فى مقعد العامرى فاروق محترمة جداً من مجلس الزمالك وإنسانية للغاية".