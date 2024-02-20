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الزمالك يفوز على طلائع الجيش في دوري الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة  بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الثمانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/18
18/25
25/19
27/25

من المقرر أن يلتقي الزمالك يوم الأربعاء مع طلائع الجيش في ثاني مباريات دور الثمانية على صالة اتحاد الشرطة .

ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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