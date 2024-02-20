ميدو عن أزمته مع اتحاد الكرة: البعض يكذب على الهواء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن البعض يشخصن الأمور معه، مُشيرًا إلى أن الاتحادات الوطنية تقوم بتعيين مديرين فنيين حاصلين على الرخصة برو.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور: "الناس تكذبني، ويكذبون على الهواء ويقولون إن علاء نبيل لديه الرخصة برو".

وأضاف: "علاقتي بعلاء نبيل جيدة.. وليس لدي أزمة في تعيينه منصب آخر عن منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، لأن ليس لديه الرخصة برو، وأنا لا أصلح لهذا المنصب أيضًا، لأن ليس لدي تلك الرخصة، وأنا لا أطمح للمناصب".

وتابع: "ناصر لاورجيت، المدير الفني لاتحاد الكرة السعودي يملك الرخصة برو من اليويفا، والمدير الفني لاتحاد كوت ديفوار هو لودوفيتش باتيلي، يملك الرخصة برو من اليويفا، والمدير الفني لاتحاد ليبيا هو رامون كاتارا، يملك الرخصة برو من اليويفا، والمدير الفني لاتحاد فرنسا يملك الرخصة برو من اليويفا".

وأكمل: "بعض الإعلاميون يشخصنون الأمور، أنا غيور على بلدي، ويجب أن يكون المدير الفني لاتحاد الكرة حاصل على الرخصة برو، من أجل تطبيق قواعد الفيفا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "ستحولوني للجنة الانضباط لأنني أقول كفى ما حدث، ويجب أن نعمل بشكل صحيح؟ إلى متى سنظل نتحدث عن الأخطاء في الكرة المصرية ولا أحد يحاسب المخطئ؟".