إصابة جديدة تضرب وسام أبو علي قبل مواجهة الاهلي وميدياما

فجر الإعلامي أمير هشام، مفاجأة قوية حول تعرض الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، قبل مواجهة ميدياما.

وتسبب عمرو السولية، نجم وسط الاهلي، في إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، خلال التدريبات الجماعية للفريق مساء الاثنين.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن أبو علي، تعرض لكدمة قوية خلال مران الفريق، ولم يستكمل التدريبات.

وأوضح أن المهاجم الفلسطيني، غادر المران بعد تدخل قوي من عمرو السولية.

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وأشار إلى أن وسام أبو علي، سيخضع للفحص الطبي لتحديد موقفه من السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الاهلي ضد ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد الفريق الغاني، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.