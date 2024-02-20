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ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط جيرونا.. هدية لـ ريال مدريد

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جود بيلينجهام - ريال مدريد - جيرونا

جود بيلينجهام - - جيرونا

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب بعد الخسارة التي تعرض لها جيرونا، ليمنح ريال مدريد هدية في الابتعاد بالصدارة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف.

وخسر جيرونا من نظيره أتلتيك بيلباو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي جمعت بينهم مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وسجل ألكس بيرنجوير، الهدف الأول لصالح بيلباو في الدقيقة الثانية، ثم تعادل الضيوف في الدقيقة 49 عن طريق فيكتور تسيهانكوف.

وأحرز ألكس بيرنجوير، الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 56، ثم أضاف إينياكي ويليامز، الثالث في شباك جيرونا في الدقيقة 60، قبل أن يقلص إريك جارسيا، الفارق في الدقيقة 75.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 62 نقطة.

2- جيرونا 56.

3- 54.

4- أتلتيكو مدريد 51.

5- أتلتيك بلباو 49.

6- ريال سوسيداد 40.

7- ريال بيتيس 39.

8- فالنسيا 36.

9- لاس بالماس 35.

10- خيتافي 34.

11- أوساسونا 32.

12- ألافيس 28.

13- فياريال 26.

14- رايو فاليكانو 25.

15- إشبيلية 24.

16- مايوركا 23.

17- سيلتا فيجو 20.

18- قادش 17.

19- غرناطة 14.

20- ألميريا 8.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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