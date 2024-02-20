ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط جيرونا.. هدية لـ ريال مدريد

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإسباني بعد الخسارة التي تعرض لها جيرونا، ليمنح ريال مدريد هدية في الابتعاد بالصدارة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن جيرونا الوصيف.

وخسر جيرونا من نظيره أتلتيك بيلباو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي جمعت بينهم مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وسجل ألكس بيرنجوير، الهدف الأول لصالح بيلباو في الدقيقة الثانية، ثم تعادل الضيوف في الدقيقة 49 عن طريق فيكتور تسيهانكوف.

وأحرز ألكس بيرنجوير، الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 56، ثم أضاف إينياكي ويليامز، الثالث في شباك جيرونا في الدقيقة 60، قبل أن يقلص إريك جارسيا، الفارق في الدقيقة 75.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 62 نقطة.

2- جيرونا 56.

3- برشلونة 54.

4- أتلتيكو مدريد 51.

5- أتلتيك بلباو 49.

6- ريال سوسيداد 40.

7- ريال بيتيس 39.

8- فالنسيا 36.

9- لاس بالماس 35.

10- خيتافي 34.

11- أوساسونا 32.

12- ألافيس 28.

13- فياريال 26.

14- رايو فاليكانو 25.

15- إشبيلية 24.

16- مايوركا 23.

17- سيلتا فيجو 20.

18- قادش 17.

19- غرناطة 14.

20- ألميريا 8.