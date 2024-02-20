ميدو: علاء نبيل لم يكن له علاقة بمغادرة نجلي لنادي زد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لم يكن له علاقة بمغادرة نجله لنادي زد.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة لا يتعلمون من أخطائهم، والبعض يقوم بشخصنة الأمور".

وأضاف: "علاء نبيل لم يكن له علاقة بمغادرة نجلي لنادي زد، أنا من طلبت أن يغادر نجلي نادي زد من أجل اللعب أساسيًا في نادي آخر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "علاقتي بعلاء نبيل جيدة، وأكن له كل الاحترام والتقدير، وما أقوله عن عدم حصوله على الرخصة برو، هو لصالح اتحاد الكرة".