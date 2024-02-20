رضا عبد العال: جوزيه جوميز كان "تايه" أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق إدارة البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك كان تائها خلال مباراة الإسماعيلي ولم ينجح في قراءة الخصم جيداً وأدار المباراة بشكل خاطئ".



وتابع :" جوزيه جوميز مدرب الزمالك أدار مباراة الإسماعيلي بطريقة سمك لبن تمر هندي وهو سبب تعادل الفريق الأبيض في المباراة ".