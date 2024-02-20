ميدو: الكاف لم يوافق على قرار اتحاد الكره بتعيين مدير فنى للجبلاية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض تعيين جمال محمد علي مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم لأنه لا يملك الرخصة برو.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكاف رفض تعيين جمال محمد علي مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة لأنه لا يملك الرخصة برو".

وأضاف: "هناك منحة من الفيفا للاتحادات من أجل منصب المدير الفني، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة كان يريد منح المنصب لجمال محمد علي".

وتابع: "اتحاد الكرة قام بمنح المدربين الرخصة A، وبعد ذلك الكاف لم يقبل ذلك، لأن المحتوى العلمي ضعيف، ومن وضع المحتوى العلمي غير مؤهل لوضعه".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الكاف رفض تعيين جمال محمد علي مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة لأنه لا يملك الرخصة برو".