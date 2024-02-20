الامارات | «طيران الإمارات» ترعى كأس محمد بن راشد للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة الـ17، لـ«مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقدرة 2024»، الذي ينطلق، اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، ويشمل أربعة سباقات، تُختتم بسباق الكأس الرئيس لمسافة 160 كلم، برعاية «طيران الإمارات»، وقد جاء ذلك في مؤتمر صحافي أُقيم، أمس.

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، محمد عيسى العظب: «من المتوقع أن تشهد هذه النسخة من السباق الذي يقام برعاية (طيران الإمارات)، ويوصف بأنه (بطولة عالم مصغرة)، مشاركة كبيرة لأبرز الفرسان، حيث يعد السباق أحد أهم الأهداف لمختلف الإسطبلات التي تبدأ بتجهيز خيولها المشاركة منذ وقت مبكر».

وأوضح: «يحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، كونه يحمل اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل محلياً وعالمياً».

وأشار إلى أن المهرجان يعد من أبرز أحداث القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات تلبي احتياجات مختلف الشرائح، ويجتذب الاهتمام من جميع أنحاء العالم، ويشارك به فرسان من مختلف الدول من المقيمين بالدولة، إذ يتألف المهرجان من أربعة سباقات: سباق كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات، اليوم، يعقبه يوم غدٍ، سباق كأس الإسطبلات الخاصة، وكلاهما لمسافة 101 كلم.

واختتم: «تقام الفعالية الثالثة في برنامج المهرجان، وهي سباق (كأس جميلتي للقدرة) المخصص للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، بعد غدٍ، بينما يقام يوم السبت المقبل، السباق الرئيس (كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً) الذي سيكون محط أنظار العالم، كونه من أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية، ومسك ختام المهرجان».

من جهته، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الخليج العربي والشرق الأوسط لـ«طيران الإمارات»، عادل الغيث: «ارتبطت (طيران الإمارات)، منذ بداياتها، ارتباطاً وثيقاً بالرعاية الرياضية عامة، وبرعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية حول العالم. ويشرفنا أن ندعم (مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة) هذا العام، حيث إن سباقات القدرة تُعدّ شاهداً حقيقياً على مدى قدرة وتحمل الخيل، وعلى مهارة الفرسان في الوقت ذاته، ونحن على ثقة تامة من أن سباق هذا العام سيواصل تحقيق المزيد من النجاح».

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، غانم الهاجري، أن «مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو مناسبة رياضية كبيرة لفروسية الإمارات، كونه يحمل اسم «فارس العرب» أيقونة الفروسية الذي يقدم العطاء اللامحدود لهذه الرياضة في مجالاتها المختلفة، لتتصدر فروسية الإمارات المشهد العالمي في مناسبات كثيرة، حيث جعل منها محطة مهمة لنخبة الفرسان والفارسات في العالم».

المزروعي يحمل اللقب

يحمل الفارس سيف المزروعي، لقب النسخة الماضية لسباق «كأس محمد بن راشد للقدرة» لمسافة 160 كيلومتراً، السباق الرئيس بالمهرجان، بعد أن أحرز اللقب على صهوة الجواد «ماجيك جلين تور» لإسطبلات (إم أر إم)، ونالت لقب سباق السيدات، الفارسة ماسة عدنان على صهوة «النيز جميلة» لإسطبلات (F3)، وحققت الفارسة المتألقة ماسة، خلال النسخة الماضية من المهرجان أيضاً، لقب سباق «جميلتي للأفراس» على صهوة «آر او فانتيستيكا»، لإسطبلات (إف 3) أيضاً، فيما تُوّج الفارس الشاب مصعب بلقيزي الفلاسي بلقب «الإسطبلات الخاصة» على صهوة «سيناتوري» لإسطبلات (تي إن تي).