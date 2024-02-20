بشير التابعي: عبد الله السعيد لم يظهر بشكل جيد في لقاء الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تسلم تقرير فني عن بعض الأمور الفنية، خصوصا أنه لن يستطيع اكتشاف كل شئ عن الفريق خلال اسبوعين فقط، مشيرا إلى أن الزمالك ضم مجموعة كبيرة من اللاعبين في مراكز قليلة، وكان لابد من تدعيم رأس الحربة.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "لم أكن متفائلا بفوز الزمالك، خصوصا بعد العودة من فترة التوقف، كما أن جوميز كان عليه الدفع بأقل عدد من الصفقات الجديدة في التشكيل الأساسي، وعبدالله السعيد لم يظهر بشكل جيد بعدما ابتعد عن مركزه الأصلي".

وأضاف: "من الصعب الحكم على جوميز من أول مباراة، وإدارة الزمالك يجب أن تعلم بصعوبة تتويج الفريق بأي بطولة، خصوصا في ظل عدم قيد عبدالله السعيد وناصر ماهر في قائمة الكونفدرالية، وكنت معترض على ضم هذا الكم الكبير من اللاعبين في يناير، لأن الاختيارات تكون بناء على الاحتياجات والكواليتي".

وأكمل: "عبدالله السعيد في الأهلي كان يلعب بجواره (لاعبين بلغة الكرة خدامين)، يقومون بمساندته بقوة وامداده بالكرة بشكل سليم، والاستفادة من تحركاته في الملعب، الزمالك كان يتواجد فيه تامر عبدالحميد وانتظرنا كثيرا حتى جاء لاعب مثل طارق حامد يقوم بنفس الأدوار الدفاعية في وسط الملعب".