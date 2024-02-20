بـ350 ألف دولار.. خزينة الأهلي تنتعش بسبب بطولة الدوري الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، القسط الثاني للنادي الأهلي من مشاركة الفريق في بطولة الدوري الأفريقي، والوصول إلى دور الثمانية.

وعلم الخليج 365، أن قيمة القسط الثاني تبلغ 350 ألف دولار، فيما تبلغ قيمة المكافأة كاملة مليون و700 ألف دولار، حصل الأهلي في البداية على مليون دولار، ثم القسط الثاني 350 ألف دولار، ويتبقى القسط الثالث.

وتبلغ قيمة القسط الثاني والأخير 350 ألف دولار، ويحصل الأهلي عليه في أبريل المقبل 2024.

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