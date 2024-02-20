إيهاب الكومي: جمال علام قرر رفع دعوى قضائية ضد ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جمال علام رئيس الاتحاد قرر تحريك دعوى قضائية ضد الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، بسبب ما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تحريك دعوى قضائية ضد أحمد حسام ميدو، بسبب قيامه بالخطأ في شخص رئيس الاتحاد، ووصفه بكلمة لا أرغب في تكرارها مرة آخرى".

وأضاف: "قمت بتوجيه العتاب إلى أحمد "ميدو"، بسبب ما بدر منه تجاه رئيس الاتحاد".

وتابع: "ميدو أعترف لي بخطأه فيما تحدث، مؤكداً أن انفعاله كان من أجل مصلحة كرة القدم المصرية".

واختتم الكومي تصريحاته: "أقدم بشرة إلى كل المدربين في مصر، سيتم استخراج الشهادات التدريبية B و C وبرو في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد إجراء الدورات التدريبية اللازمة".

ودخل ميدو في صدام مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بسبب تعيين علاء نبيل مديراً فنياً للاتحاد.

وأشار ميدو في وقت سابق، أنه لا يحق لعلاء نبيل تولي هذا المنصب في الاتحاد، لعدم حصوله على الشهادة التدريبية برو، ووصفه الاتحاد بالجهل.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تعيين علاء نبيل مديراً فنياً للاتحاد.