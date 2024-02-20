مرموش من رحلة الطيور المهاجرة إلى التألق مع بطل أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت مستويات مميزة مع فريقه هذا الموسم بعد توهجه تهديفيا من إحراز وصناعة الأهداف، ليثبت أقدامه بقوة مع بطل الدوري الأوروبي.

وصل عمر مرموش هذا الموسم إلى الهدف رقم 14 مع فريقه من ضمنهم 9 أهداف في الدوري الألماني ليكون أفضل معدل له في البوندسليجا بالإضافة لصناعة 5 أهداف، خلال 27 مباراة ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 19.

تفوق مرموش على مواسمه الماضية في الدوري الألماني من الناحية التهديفية بالإضافة لإمكانياته الفنية من مراوغات وتحركات مميزة التي تطورت بشكل رائع.

يخوض مرموش موسمه الرابع في مسابقة الدوري الألماني منذ ظهوره لأول مرة مع فولفسبورج في موسم 2019-2020 ولعب 5 مباريات بعدها في الموسم الذي يليه مباراة واحدة بسبب رحيله معارا إلى سانت بولي الذي يلعب في الدرجة الأولى لكن كان بداية توهجه بعدما خاض 21 لقاء سجل خلالهم 7 أهداف.

ثم في الموسم الذي يليهم، خاض مباراتين معهم فقط لذهابه معارا في نفس الموسم من جديد إلى شتوتجارت ليخوض معهم 21 مباراة ويسجل 3 أهداف.

أما في موسم 2022-2023 قرر فولفسبورج الابقاء عليه بعد تطوره ليخوض 33 مباراة ويحرز 5 أهداف ويصنع آخر، ليكون مجموع مبارياته مع فولفسبورج وشتوتجارت 62 مباراة في الدوري الألماني، مسجلا 8 أهداف، أما مع فرانكفورت في 17 مباراة أحرز 9 أهداف.

رفض مرموش تجديد عقده مع فولفسبورج بسبب الاختلاف حول مسألة الراتب ليقرر اللاعب المصري الرحيل عن صفوف فريقه ويوقع إلى بطل الدوري الأوروبي فرانكفورت، ليعوض رحيل مواني المحتمل وقتها إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل الفرنسي بالفعل بعد ضغوطات على ناديه.

القيمة التسويقية:

وصلت القيمة التسويقية اللاعب عمر مرموش إلى 15 مليون يورو بعدما كانت 8 مليون، ليكون رابع أغلى لاعب داخل صفوف فرانكفورت، والثاني في منتخب مصر بعد صلاح قائد الفراعنة (65 مليون يورو) متفوقا على تريزيجيه (9 مليون يورو).

ويملك الدولي المصري اهتماما من أندية إنجليزية تسعى إلى ضمه بعدما أكدت تقارير رغبة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد وآخرين بالتعاقد معه.

وصل مرموش إلى الهدف رقم 17 في مسابقة الدوري الألماني و التاسع هذا الموسم ليفصله 4 أهداف لتخطي نجم بوروسيا دورتموند وماينز السابق محمد زيدان، كأكثر اللاعبين المصريين تسجيلا في موسم واحد بمسابقة الدوري الألماني.

