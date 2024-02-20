ألكاراس يعترف: "عليّ السيطرة على أعصابي!"

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو : اعترف لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً بحاجته إلى السيطرة على "أعصابه" بشكل أفضل في الأوقات الصعبة كي يأمل في الفوز بلقب دورة ريو دي جانيرو، الأهم في أميركا الجنوبية.

وقال ألكاراس الذي خسر في نصف نهائي دورة بوينوس آيرس السبت أمام التشيلي نيكولاس خاري، في مؤتمر صحافي الاثنين "هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها مقارنة ببوينوس آيرس".

وتابع الإسباني الذي لم يفز بأي دورة منذ تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو الماضي "أضرب الكرة بشكل جيد جداً، وأعتقد أنني في حالة جيدة، لكن يجب أن أتعلم اللعب في بعض المواقف، أفضل مما فعلت في بوينوس آيرس".

وأوضح البالغ من العمر 20 عاما "على سبيل المثال، في نقاط كسر الإرسال، في لحظات معينة عندما أكون متوتراً، يجب أن أقدم أداءً أفضل مما فعلت. أعتقد أن هذا هو أهم شيء يجب عليّ تحسينه إذا كنت أرغب في الحصول على نتيجة جيدة هنا في ريو".

ويستهلّ الإسباني مشواره في ريو دي جانيرو الثلاثاء أمام البرازيلي تياغو مونتيرو المصنف 117 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة.

وأكد ألكاراس "هذا العام، أعرف ما أريد القيام به، أنا أعمل بجد. سيكون عامًا مثيرًا، مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية. لكن في منتصف الموسم أو في نهايته، يجب أن أبقى مُركّزاً للحفاظ على نفس القوة ونفس المستوى"، مشيراً مرة أخرى إلى أنه يُفضّل الفوز باللقب الأولمبي على بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.