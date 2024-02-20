مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ٢٠٢٤ قبل رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22 وتستمر لمدة 5 أيام.

يتم الصرف خلال أيام الخميس 22 فبراير وهو أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024والأحد 25 فبراير ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الاثنين 26 فبراير ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الثلاثاء 27 فبراير رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الأربعاء 28 فبراير خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

وتصرف المرتبات من فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصرف الآلي «ATM».