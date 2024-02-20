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ثنائي الأهلي جاهز لموقعة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفلسطيني وسام أبو علي لخوض مباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم الجمعة المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك أبو علي في مران الفريق الأحمر ، اليوم الثلاثاء ، بعد تخلصه من إصابته في العضلة الخلفية وأيضاً كدمة الساق التي تعرض لها أمس الاثنين.

وخاض تاو مران الأهلي كاملاً بشكل طبيعي ليعلن جاهزيته بعدما عانى الإجهاد عقب مشاركته ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

ويستعد الأهلي للسفر غداً الأربعاء لخوض لقاء ميدياما الغاني بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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