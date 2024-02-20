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5 مصريين يشاركون في بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - غادر فجر اليوم الثلاثاء، خماسي منتخب مصر للريشة الطائرة متوجهين إلى أوغندا للمشاركة في بطولتها الدولية والمقامة خلال الفترة من 21 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتضم قائمة اللاعبين كلًا من: "أدهم حاتم - ضحى هاني - نور أحمد يسري - هادية أحمد الجندي - لوجين وصفي".

ويتنافس الثلاثي "أدهم حاتم ونور يسري وضحى هاني" على تذكرة الصعود للأولمبياد، فيما تشارك هادية الجندي ولوجين وصفي لإكتساب الخبرات والمنافسة على نقاط البطولة الدولية.

وكان أدهم حاتم قد حصد برونزية فردي الرجال ببطولة أفريقيا التي استضافتها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، كما حصل رفقة زميلته ضحى هاني على فضية الزوجي المختلط في نفس البطولة القارية.

بطولة أوغندا الدولية و أولمبياد باريس

وتعد بطولة أوغندا الدولية من أواخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة حيث يتبقى للاعبين المتنافسين على تذكرة الأولمبياد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية القادمة المقرر إقامتها الشهر المقبل بالعاصمة الغانية "أكرا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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