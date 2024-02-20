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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمباراة الجونة

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في مباراة الجولة   ال 13 من الدوري العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

في خط الوسط: محمد توني  - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

في خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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