مهند مجدي رئيساً لبعثة الأهلي في غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن النادي الأهلي تكليف مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، برئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى غانا غدًا الأربعاء الموافق 21 فبراير الجاري، استعدادا لمواجهة فريق ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مهند مجدي، على التنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، لترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، من حيث الإقامة والانتقالات لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة، وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، فيما يتذيل فريق ميديا جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من نفس عدد المباريات.