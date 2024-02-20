نتيجة قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، عن مواجهة تشاد موريشيوس، فيما يواجه منتخب ساو تومي نظيره جنوب السودان.

وأجريت قرعة الدور التمهيدي، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة، بمشاركة 8 منتخبات، الصومال وجيبوتي وسان تاومي وتشاد وموريشيوس وجنوب السودان وليبيريا وإسواتيني.

وجاءت نتيجة قرعة الدور التمهيدي لكأس الأمم الإفريقية 2025 كالآتي:

الصومال - إسواتيني

ساو تومي - جنوب السودان

تشاد - موريشيوس

جيبوتي – ليبيريا

ومن المقرر أن تقام المباريات ذهابا وإيابا، خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس المقبل 2024، ويتأهل 4 منتخبات إلى 44 منتخبا في دور المجموعات.

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