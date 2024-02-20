عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك في الجزائر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - توجه عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، إلى الجزائر، لترتيب إقامة الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بطولة الجزائر، نظرا لعدم صلاحية ملعب أبو سليم في ليبيا.

ووفقا للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، يصطحب عبدالواحد السيد خلال رحلته للجزائر سعد عابدين إداري الفريق، وسيتم اختيار مقر الإقامة وملاعب التدريب مناسبة للفريق.

وتقرر أن تتوجه بعثة الزمالك إلى الجزائر يوم الجمعة المقبلة، بطائرة خاصة، ويترأسها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة.

وضمن نادي الزمالك الصعود بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة، حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة.

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