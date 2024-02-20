"بيبو في غانا".. الاستعدادات الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

توجه صباح اليوم الإثنين خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق إلى غانا، لترتيب كافة التجهيزات الخاصة ببعثة الفريق بغانا.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى غانا صباح غد الأربعاء، استعدادا لملاقاة نظيره ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، على ملعب "بابا يارا" بغانا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة، وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، فيما يتذيل فريق ميديا جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من نفس عدد المباريات.