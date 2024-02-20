"هناخدها بالدولار".. تحرك جديد من الزمالك بشأن غرامة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تغيير المحامي الدولي، الخاص بالنادي، الذي يتولى ملف القضايا الخارجية ومن بينها قضية محمود كهربا لاعب فريق الأهلي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التعاقد مع المحامي التونسي سامي بوصرصار والمتخصص في القضايا والمنازعات الدولية، بدلا من المحامي الإيطالي السابق، نظرا لعدم كفاءته من وجهة نظر المجلس خاصة على مستوى ملف قضية محمود كهربا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، كلف المحامي الجديد، برفع دعوى مستعجلة، للمطالبة بالحصول على غرامة محمود كهربا، بالدولار ومعرفة أسباب تأخر تنفيذ الحكم حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن هناك رفضا تاما من قبل مسئولي الزمالك، أن يتم حل الأزمة بشكل ودي، والحصول على المقابل المادي بالعملة المصرية، أو تقسيطها، والحل الوحيد الحصول عليها بالعملة الصعبة وكاملة.

جدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقع عقوبة على محمود كهربا، بالغرامة المالية بقيمة 2 مليون دولار، نظرا لعدم استكمال عقده مع فريق الزمالك، والرحيل بشكل غير قانوني.

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