ميدو يفجر مفاجأة برفض كاف اعتماد الرخص.. ويرد على جمال علام

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن الرخص التدريبية التي تمت للمدربين خلال الفترة الأخيرة بإشراف الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ميدو في برنامج إذاعي:"الرخص التدريبية التي أشرف عليها الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة الحالية، لم يتم اعتمادها، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف".

أضاف: "الاتحاد الأفريقي رفض اعتماد الرخص التدريبية، بسبب وجود جمال محمد علي لأنه غير حاصل على شهادة برو أو الرخص التدريبية اللازمة لأن يقوم بعمل مادة علمية يتم تدريسها للمدربين".

وأكمل:" للأسف المتواجدون حاليا داخل الاتحاد، ويقومون بعمل الرخص التدريبية للمدربين، من المفترض أن يطوروهم، ولكن هم غير جديرين بالثقة".

وأوضح: "ما يردده جمال علام في الإعلام أني أنا معرفش حاجة وأن علاء نبيل معاه كل الشهادات اللازمة لتولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ، أمر خطأ وغير حقيقي".

وأتم تصريحاته:" أنا لاعب دولي ودرست تدريب وعملت مدرب في أكبر الأندية وأعلم جيدا ما أقوله، وللأسف مينفعش تعيين مدير فني في اتحاد الكرة لا يملك الرخص التدريبية اللازمة حتى يقوم بتدريسها للمدربين".

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