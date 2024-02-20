كهربا خارج قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما.. وعودة تاو

ياسر رشاد - القاهرة - اختار السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة تضم 22 لاعباً لخوض مباراة ميدياما الغاني المقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي غداً الأربعاء إلى غانا استعداداً لخوض مواجهة ميدياما.

ويغيب عن قائمة الأهلي اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" لزفاف شقيقته كما يغيب محمد الشناوي حارس المرمى وأحمد نبيل "كوكا" ومحمود متولي للإصابة وأحمد عبد القادر لأسباب فنية بجانب عمر كمال والحارس محمود الزنفلي لعدم القيد أفريقياً ومروان عطية لتراكم البطاقات.

وضمت القائمة الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد تعافيه من الإصابة بجانب الفلسطيني وسام أبو علي بعد جاهزيته.

حراسة المرمى : مصطفي شوبير - حمزه علاء - مصطفي مخلوف.

الدفاع : علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير.

الهجوم : موديست – وسام ابو علي - طاهر محمد طاهر.