موعد مباراة إنتر ميلان و أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جوزيبي مياتزا" بإيطاليا.

وتمكن فريق إنتر ميلان الإيطالي من الصعود إلى هذا الدور، بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته الخامسة برصيد 14 نقطة، فيما صعد إنتر ميلان إلى الدور ذاته كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر فريق ريال سوسيداد الإسباني.

وتعد هذه هى المواجهة الأولى التي تجمع بين الفريقين، طوال تاريخ مشاركتهما بدوري أبطال أوروبا.

وتنقل المباراة عبر قناة " bein sports HD 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الروماني إيفان كوفاتش، ويعاونه كلا من فاسيني فلوريان مساعد أول، أفيديو أرتيني مساعد ثاني، بالإضافة إلى هوراتيو فيشينكش حكماً رابعاً، وعلى الفار الألماني ماركو فيرتيز ويعاونه كاتلين بوبا.