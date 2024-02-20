موعد مباراة ايندهوفن وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق إيندهوفن الهولندي نظيره بروسيا دورتموند الألماني اليوم، في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "فيليبس" بهولندا.

وتمكن فريق بروسيا دورتموند من الصعود إلى هذا الدور، بعد تصدره جدول ترتيب مجموعته السادسة برصيد 11 نقطة، فيما صعد فريق إيندهوفن إلى الدور ذاته كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف أرسنال المتصدر صاحب الـ 13 نقطة.

وتعد هذه هى المواجهة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، طوال تاريخ مشاركتهما بدوري أبطال أوروبا، حيث تمكن دورتموند من تحقيق الفوز في مباراة وحسم التعادل المباراة الأخرى.

وتنقل المباراة عبر قناة "3 bein sports HD"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي سيرجان يوفانوفيتش، ويعاونه كلا من أوريس ستوكوفيتش مساعد أول، ميلان ميهايوفيتش مساعد ثاني، بالإضافة إلى نوفاك سيموفيتش حكماً رابعاً، وعلى الفار السلوفيني نيجيتيتش كاتوزوجيتش ويعاونه الكرواتي إيفان بيبك.