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يد الزمالك يفوز على هليوبوليس فى دوري المحترفين

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ياسر رشاد - القاهرة - ضمن منافسات الدور الثاني

الثلاثاء 20/فبراير/2024 - 08:01 م 2/20/2024 8:01:35 PM

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هيليوبوليس بنتيجة 28/26 ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم
الزمالك على هيليوبوليس بنتيجة 16/9 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 28/26

ومن المقرر  أن يواجه فريق الزمالك نظيره الجزيرة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في إطار الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح  مدرباً للحراس.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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