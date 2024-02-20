اخبار الرياضه

موعد دورة دبي الودية بمشاركة المنتخب الوطني

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن للمشاركة في دورة دبي الودية التي من المقرر أن تقام بالامارات خلال شهر مارس المقبل.

وتقام منافسات دورة دبى الودية، المقرر اقامتها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.

وياتي تشكيل الجهاز الفنى المنتخب الوطني كاملاً على النحو التالي
حسام حسن مدير فنياً .
ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.
طارق سليمان : مدرب عام 
محمد عبد الواحد : مدرب 
سعفان الصغير : مدرب حراس .
مانويل باريونوفو :   مدرب أحمال "برازيلي " 
وليد بدر : مدير إداري
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا