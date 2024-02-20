موعد دورة دبي الودية بمشاركة المنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن للمشاركة في دورة دبي الودية التي من المقرر أن تقام بالامارات خلال شهر مارس المقبل.

وتقام منافسات دورة دبى الودية، المقرر اقامتها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل.

وياتي تشكيل الجهاز الفنى المنتخب الوطني كاملاً على النحو التالي

حسام حسن مدير فنياً .

ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري