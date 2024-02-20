سيدات الأهلي يهزمن سموحة في دوري اليد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 30-14، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

أقيمت المباراة على صالة الشمس، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا يواصل به النتائج ‏المميزة في البطولة.‏

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11-6، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 31-22.‏

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الزمالك 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏