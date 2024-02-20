رسميًا.. مدرب كوت ديفوار يتولي المهمة الفنية لمارسيليا الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي مارسيليا الفرنسي اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب جان لويس جاسيه المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار مديرا فنيا للفريق خلفا لنظيره المقال جينارو جاتوزو.

ونشر نادي مارسيليا الفرنسي بيان عبر موقعه الرسمي جاء فيه، لقد تم تعيين جان لويس جاسيه مدربا للفريق حيث أمضى أكثر من 30 عامًا في الدوري الفرنسي وخارجه بخبرته كمساعد أو مدرب رئيسي في أندية جيروندان دي بوردو، سانت إتيان، مونبلييه إتش إس سي وباريس سان جيرمان جعلته أحد أكثر المدربين خبرة في فرنسا.

وتوج المدرب بأربع بطولات فرنسية (2009، 2014، 2015، 2016)، 2 كأس فرنسا (2015، 2016) و4 كؤوس الدوري (2009، 2014، 2015، 2016).

وصرح جان لويس جاسيه، مدرب مارسيليا: " إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أنضم إلى هذا النادي الأسطوري، أولمبيك مرسيليا. لا أستطيع الانتظار لبدء العمل مع هذه المجموعة للتحضير للمباريات القادمة وتقديم أفضل ما لدينا. "