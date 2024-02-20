مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تخلف كهربا عن رحلة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت أنباء في الساعات القليلة الماضية تشير إلى استبعاد محمد عبد المنعم كهربا عن رحلة الأهلي المتجهة نحو غانا، لمواجهة ميدياما في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" غياب كهربا عن البعثة المتجهة إلى غانا بعدما تواصل اللاعب مع مدرب الأهلي مارسيل كولر وطلب منه التخلف عن هذه الرحلة.

وأوضح المصدر أن طلب كهربا جاء بسبب تعارض موعد المباراة مع حفل زفاف شقيقته وهو ما تفهمه المدرب السويسري ووافق على طلب اللاعب.

ويلاقي الأهلي نظيره ميدياما، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

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