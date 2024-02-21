مواجهات حاسمة في إياب دوري المؤتمر الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق مباريات العودة للدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم، وذلك بعدما أقيمت مباريات الذهاب الأسبوع الماضي، وأسفرت عن نتائج عدة ستلقي بظلالها حتما على جولة الإياب.

ويسعى أياكس أمستردام الهولندي إلى عدم تكرار سيناريو مباراة الذهاب أمام بودو جليمت النرويجي، إذ اقتنص فريق العاصمة الهولندية تعادلا صعبا 2/ 2 بعدما كان خاسرا بهدفين دون رد.

وسيعول الفريق النرويجي على الأداء الرائع الذي ظهر عليه في مباراة الذهاب، للتأهل لدور الـ16، والحصول على فرصة المضي قدما في البطولة.

من جانبه، يسعى أياكس للتعويض وتجنب الخروج المبكر من البطولة، إذ يقدم الفريق موسما مخيبا على مستوى بطولة الدوري المحلي، باحتلاله المركز الخامس بـ36 نقطة حاليا.

وفي مباراة أخرى، يطمح ريال بيتيس الإسباني لتجاوز خسارته على ملعبه ذهابا أمام دينامو زغرب الكرواتي صفر/ 1، خلال الفوز إيابا رغم صعوبة المهمة، إذ بات يتعين عليه الانتصار بفارق هدفين للاستمرار في البطولة.

ويسافر أولمبياكوس اليوناني إلى المجر لمواجهة فريق فرينكفاروش، معتمدا على تفوقه ذهابا بنتيجة 1/ صفر، إذ يأمل الفريق اليوناني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري بلاده، في ضمان التأهل للدور المقبل بالمسابقة القارية.

من جانبه، سيحاول آينتراخت فرانكفورت الألماني، بقيادة نجمه الدولي المصري عمر مرموش، استثمار تعادله الثمين خارج ملعبه مع يونيون سانت خيلويزي البلجيكي 2/ 2، وتحقيق الفوز في معقله لضمان العبور للدور التالي.

ويسعى فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي عام 2022، للمضي قدما في دوري المؤتمر لتحقيق لقب أوروبي آخر يضاف إلى سجلاته القارية.

من جانبه، يعلم الفريق البلجيكي صعوبة المهمة التي تنتظره، خاصة أنه كان متأخرا بهدفين دون رد على ملعبه، قبل أن ينجح في العودة وتسجيل هدفين للتعادل في مواجهة الذهاب.

ويدخل فريقا ليجا وارسو البولندي ومولدي النرويجي مواجهة مثيرة إيابا، بعدما نجح الفريق النرويجي في الفوز ذهابا 3/ 2، فيما سيكون شتورم جراتس النمساوي في حالة أفضل حينما يواجه مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، بعد فوزه ذهابا 4/ 1.

في المقابل، ستكون كل النتائج متوقعة في مواجهة لودوجوريتس رازجراد البلغاري وضيفه سيرفت جنيف السويسري، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.