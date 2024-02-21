رسمياً.. الإعلان عن جيم راتكليف شريكا جديدا في مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت ادارة نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي عن استحواذ الملياردير الأنجليزي جيم راتكليف على ٢٧.٧ % من اسهم نادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي بعد مفاوضات مطولة مع عائلة جليزر الأمريكية مالكة النادي .

وكانت العديد من المصادر قد أعلنت خلال ديسمبر الماضي عن الصفقة باستحواذ جيم راتكليف على ٢٧.٧ % من أسهم نادي مانشيستر يونايتد مقابل ١.٣ مليار جنية أسترليني الا ان مساء الثلاثاء تم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة وتم وصف راتكليف رسميا كشريك في النادي الأنجليزي العريق بعد مراجعة تفاصيل الصفقة من خلال الاتحاد الأنجليزي لكرة القدم و رابطة الاندية المحترفة .

وقال السير جيم راتكليف مالك والمدير التنفيذي لاحدي شركات البتروكيماويات البريطانية في بيان رسمي : من دواعي الفخر والسرور اعلاني كمالك لحصة في نادي مانشيستر يونايتد . انها مسؤولية كبيرة ان اكون احد أضلاع إدارة هذا النادي العريق .

وأضاف جيم راتكليف في بيانه : هذا اليوم هو بداية العمل نحو إعادة مانشيستر يونايتد الى قمة عالم كرة القدم في انجلترا وأوروبا وعلى مستوى العالم وايضا تقديم خدمات وتسهيلات عالمية لجماهير النادي ولتحقيق هذا الهدف علينا العمل منذ هذه اللحظة.

اما جويل جليزر المدير التنفيذي لنادي مانشيستر يونايتد فقال : يسعدني الترحيب بالسير جيم راتكليف شريكا معنا داخل محلس إدارة النادي وسنعمل سويا لتحقيق انتصارات وانجازات كبيرة لمانشيستر يونايتد.

يذكر ان المباراة الاولى لمانشيستر يونايتد تحت الإدارة الجديدة لعائلة جليزر ستكون يوم ٢٤ فبراير الجاري على ملعب اولدترافورد امام فريق فولهام .

ويحتل مانشيستر يونايتد حاليا المركز السادس في الدوري الأنجليزي بفارق ٤ نقاط عن المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوربا