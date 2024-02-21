الإسماعيلي يعتذر عن اللافتة المسيئة لـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فرج عمران نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أنه يستنكر رفع لافتة مسيئة من جمهور ناديه في المدرجات خلال لقاء الزمالك، مبديًا استيائه من الخروج عن النص الذي حدث في المدرجات، مؤكدا على عمق العلاقات مع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كان متواجدًا في الإسماعيلية لحضور اللقاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "نيابة عن الإسماعيلي فأننا نعتذر عما حدث من الجماهير، ونحن أبناء الإسماعيلية يد واحدة من أجل لم شمل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "علينا أن نكون أخلاقنا أفضل، ولا يمكن نسيان العلاقات الجيدة مع الزمالك منذ زمن كبير، ونسعى لإعادة العلاقات المميزة مع كل الأندية، ونقدم اعتذار عما حدث ونحن بلد اخلاق وأهل إسماعيلية يتمتعون بالاخلاق المميزة".

وأكمل: "أناشد النادي الأهلي من أجل العودة بقوة للعلاقات الطيبة، لأننا نسعى لوجود علاقات قوية مع كل الأندية".