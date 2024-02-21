تقارير: هداف كأس الأمم الإفريقية 2023 يعلن اعتزاله اللعب دوليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية اعتزال مهاجم منتخب غينيا الاستوائية، إيمليو إنسوي، اللعب دوليا.

وأكد "Actu Foot" الحساب الرياضي الشهر عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، أن اللاعب اعتزل اللعب الدولي بشكل رسمي.

وجاء ذلك القرار بعد الكثير من المشاكل مع مسؤولي المنتخب الوطني، وإيقافه بعد التحقيق في عدم انضباطه قبل وبعد البطولة.

وكان ذلك القرار بناءً على تقرير المدرب، خوان ميشا، بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويعد إنسوي هو هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 مع منتخب غينيا الاستوائية برصيد 5 أهداف، رغم الخروج من دور الـ 16 أمام غينيا بنتيجة 1-0.