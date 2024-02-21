إيهاب الكومي يكشف سبب إصابة حسام حسن بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إيهاب الكومي، سبب إصابة مدرب منتخب مصر حسام حسن بالتسمم.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "mbc": "حسام حسن تواجد في الإسماعيلية لحضور مباراة الإسماعيلي والزمالك ولم يتناول أي طعام طوال اليوم".

وأضاف: "أثناء طريق العودة إلى القاهرة تناول وجبة سريعة عبارة عن أسماك وبعدها شعر بآلام في المعدة وتناول مسكن ليشعر بعدها بحالة اختناق بسبب الحساسية وتم نقله سريعا إلى المستشفى".

وكان قد تعرض حسام حسن لحالة تسمم أمس الثلاثاء، وتم نقله إلى المستشفى فورا عقب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي، وبعدها حرص على حضور مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة.

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