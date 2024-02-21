نادر السيد: حسام حسن يُعيد ذكريات الجوهري مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى نادر السيد، نجم الزمالك السابق على قرار تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

قال نادر السيد خلال ظهوره ببرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، يشعرني بأجواء الراحل محمود الجوهري وسيعيد ذكرياته.

وأضاف، تشكيل الجهاز المعاون هو الأفضل في الوقت الحالي، وليس به توازنات، مشددا على أن كافة الاسماء تملك القدرة على إفادة منتخب مصر في مواقعها.

وأتم نادر السيد تصريحاته قائلا، أثق في قدرة الجهاز الفني لمنتخب مصر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية، مؤكدا دعم الجميع لهم خلال الفترة المُقبلة.