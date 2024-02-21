الفحوصات تؤكد جاهزية وسام ابو علي لمباراة ميدياما

ياسر رشاد - القاهرة - خضع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، خضع للفحص الطبي عقب إصابته بكدمة في الساق، والذي أثبت جاهزيته.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أبو علي خضع لفحص طبي بعد تدخل عمرو السولية معه في التدريبات، ولكن تم التأكد من سلامته وبالتالي تقرر سفره مع الفريق إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني، بدوري أبطال إفريقيا".

على جانب آخر حضر برينجير المدرب المساعد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، عدد مباريات من قطاع الناشئين في النادي الأهلي أهمها مباريات 2003 و 2005

وكتب برينجير كتب عدة تقارير لعرضها على مارسيل كولر، والتي شهدت الإشادة بعدد من اللاعبين الشباب ومن المقرر تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.