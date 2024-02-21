كولر يستقر على أجنحة الاهلي أمام ميدياما ولاعب مفاجأة يعوض عطية

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على أجنحة الفريق خلال مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، وبديل مروان عطية.

ويستعد الاهلي بقيادة كولر، للمواجهة الحاسمة المرتقبة أمام نظيره ميدياما الغاني، في مهمة البحث عن بطاقة التأهل من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب المارد الأحمر ضد الفريق الغاني، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال الإعلامي أحمد سعيد، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني، إن كولر يدرس الدفع بـ أكرم توفيق في مركز 6 بعد إيقاف مروان عطية.

وأوضح أن السويسري سيدفع بـ أكرم أمام ميدياما، على أن يكون أمامه في تشكيل الاهلي، عمرو السولية وإمام عاشور.

وأشار إلى أن مدرب المارد الأحمر، استقر على عادة الشحات لمركز الجناح الأيمن بدلًا من طاهر، ويكون رضا سليم في مركز الجناح الأيسر، في حالة عدم جاهزية بيرسي تاو الفنية.

واختتم، بأن أنتوني موديست سيستمر في قيادة هجوم الاهلي، في التشكيل الأساسي أمام ميدياما.