رئيس ميدياما يتحدى الاهلي بتصريح مثير قبل مواجهته في دوري أبطال أفريقيا

تحدى توني أوبين رئيس نادي ميدياما الغاني نظيره الاهلي قبل مواجهته في الجولة الخامسة بمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره ميدياما الغاني يوم الجمعة في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس ميدياما في تصريحات تليفزيونية: “الفريق جاهز لمواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا، ونرحب بالأحمر في غانا”.

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وتابع: “فريق ميدياما ليس أمامه سوى الفوز وعلينا حصد نقاط المباراة، ولن نسمح لـ الاهلي بإقصائنا”.

وواصل: “نصب تركيزنا على مباراة الاهلي وسنقاتل من أجل الفوز، ونحترم الأحمر لأنه أكبر فريق في أفريقيا والأكثر حصدا للقب دوري أبطال أفريقيا”.

واختتم: “يمكننا تحقيق مفاجأة يوم الجمعة، والفوز على الاهلي مشيرًا إلى أن جوناثان سواه سيغيب عن اللقاء”.

ويحتاج الاهلي لتحقيق الفوز في المباراة القادمة من من أجل ضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي – 6 نقاط.

2- شباب بلوزداد – 5.

3- يانج أفريكانز – 5.

4- ميدياما – 4.