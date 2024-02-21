موقف ثنائي الهلال المصاب من مباراة سباهان في دوري أبطال آسيا

كشف نادي الهلال السعودي، موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم المصاب قبل مباراة سباهان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره سباهان الإيراني، مساء غدا الخميس، على ملعب المملكة ارينا، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الهلال موقف الثنائي محمد البريك ومحمد العويس حارس المرمى من مباراة سباهان في دوري أبطال آسيا.

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وكان محمد البريك قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال أمام الرائد، في إطار منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع “اكس”، أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض محمد البريك، لإصابة في العضلة الخلفية.

وأشار حساب الهلال إلى أن البريك سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

واختتم: “بدأ محمد العويس حارس الهلال الجري حول الملعب وآداء تدريبات لياقية متنوعة، بعد إجراء جراحة الظهر، ويتوقع عودته خلال شهر مارس المقبل.

وبهذا يتأكد غياب محمد البريك عن مباراة سبهان الإيراني، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 22 فبراير الجاري.

كما سيغيب البريك عن مباراتي الهلال أمام الاتفاق والاتحاد في الجولتين 21 في الدوري السعودي يوم 26 فبراير الجاري، و22 يوم 1 مارس المقبل.