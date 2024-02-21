الطيب يحمل فيتوريا مسؤولية خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المعلق الرياضي أحمد الطيب، عن رأيه في خروج منتخب مصر المبكر من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار تحت قيادة المدرب روي فيتوريا.

وقال الطيب في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كان هناك سوء إدارة من البرتغالي روي فيتوريا لمنتخب مصر خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا وهو الأمر الذي ظهر من المباراة الأولى أمام موزمبيق".

فيتوريا لم يضع سيناريو الوصول لركلات الترجيح

وأضاف: "فيتوريا لم يضع سيناريو الوصول إلى ركلات الترجيح في مباراة الكونغو الديمقراطية، ولم يحضر لها بشكل جيد وتسبب في خروج منتخب مصر".