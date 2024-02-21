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الامارات | التعادل يحسم لقاء دورتموند وإيندهوفن في دوري الأبطال

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 1-1، لقاء إيندهوفن الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من .

سجل الهدف الأول في اللقاء لصالح دورتموند دونيايل مالين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وأدرك هدف التعادل لفريق إيندهوفن من ضربة جزاء لوك دي يونغ في الدقيقة 56.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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