الامارات | التعادل يحسم لقاء دورتموند وإيندهوفن في دوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 1-1، لقاء إيندهوفن الهولندي وبروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الأول في اللقاء لصالح دورتموند دونيايل مالين في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وأدرك هدف التعادل لفريق إيندهوفن من ضربة جزاء لوك دي يونغ في الدقيقة 56.